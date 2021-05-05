Привлекли кинологов и подняли квадрокоптер: как ищут женщину, которая исчезла в Пасхальную ночь

В Ровенской области продолжают поиски 83-летней Анны Васейко из села Певжа Млинивского района.

Спецоперацию расширили. К розыску женщины привлечены более 20 полицейских, 40 военнослужащих Нацгвардии, кинологи, спасатели и жители окружающих сел. Также к поискам задействовали квадрокоптер. Положительных результатов пока нет, рассказал Gazeta.ua в.и.о. руководителя следствия Млинивского отделения полиции Роман Гасяк.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Рассматриваем все версии. Не исключали, что женщину сбили на авто, а затем вывезли. Однако каких-либо следов, которые бы указывали на аварию, нет", - рассказал Гасяк.

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Местные говорят, что видели Анну Федоровну в Пасхальную ночь по дороге из церкви. Обогнали ее и пошли. Ей домой было не более 1,5 км по центральной улице.

Полицейские просят всех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщить по телефону 0(98) 957 44 37 или 102.

Анна Васейко не вернулась домой после богослужения в местном храме ночью 2 мая. Анна Федоровна живет вместе с сестрой - Верой Федоровной. Обе одиноки. Полицейские, спасатели и местные прочесывают заброшенные здания, поля и лесополосы.