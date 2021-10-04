Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского

В Чернигове до смерти забили полицейского. Конфликт начался в супермаркете, но никто не отреагировал. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета в Чернигове, где между молодыми людьми и двумя полицейскими произошел конфликт.

На видео видно, как злоумышленники притянули к кассе полицейского, склонились над ним, пытались поднять, но уронили на пол. Один из злоумышленников упал вместе с копом, как свидетельствует видео с места преступления, которое опубликовал Telegram канал "Всевидящее ОКО".

На видео также видно, что потом неизвестный начал бить лежащего кулаком. После этого пострадавший подавал признаки жизни.

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За всем этим со стороны наблюдают посетители супермаркета, а также охрана и кассиры, которые в это время продолжали "отпускать" клиентов. В конце ролика молодые люди выходят из магазина, а мужчина продолжает лежать на полу.

В описании к видео пользователи рассказали, что полицейских молодые люди избили после того, как один из них попытался выяснить с копом отношения в формате "1 на 1".

"Один из них проиграл в равной битве, а затем позвал подкрепление в лице пяти друзей, которые взялись толпой бить полицейских", - сообщается в публикации.

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них умер, другой - в реанимации. На момент нападения оба полицейские были в отпуске, в гражданской одежде. Нападавших задержали. Трое из четырех задержанных - несовершеннолетние. По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки дождались, пока мужчины выйдут из магазина, и напали на них. Один из участников снимал избиение на телефон.