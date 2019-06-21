Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)

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В пятницу, 21 июня, в пгт Ивановка Одесской области родители, родственники и местные жители простились с 11-летней Дарьей Лукьяненко. В поселке и районе объявили траур.

На похороны собрались почти все жители Ивановки. Те, кто занимался поисками девочки с момента ее исчезновения. Траурная церемония выдвинулась в 13:40 на местное кладбище и растянулась на несколько кварталов. Процессию сопровождают полиция и медики, сообщает УСИ.

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Дарью хоронят в закрытом белом гробу.

19 июня нашли тело пропавшей Даши Лукьяненко. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан 22-летний Николай Тарасов. Позже выяснилось, что он знал девочку, а его мать работала на одном рынке с матерью девочки. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Сегодня в суде у Одессы ему изберут меру пресечения.