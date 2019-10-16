Трагически погиб депутат Житомирского городского совета 39-летний Валерий Горб. Фото - zt-rada.gov.ua

16 октября трагически погиб депутат Житомирского городского совета 39-летний Валерий Горб.

"С грустью сообщаем, что при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета 7-го созыва Горб Валерий Михайлович. Городской глава Сергей Сухомлин, депутаты и исполнительный комитет городского совета выражают глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Валерия Михайловича. Вечная память", - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Он погиб из-за неисправной "болгарки", которой работал дома. На ней якобы лопнул диск, который смертельно травмировал мужчину, сообщает УНИАН со ссылкой на правоохранителей.

Валерий Горб с 2015-го был депутатом Житомирского городского совета 7-го созыва. В 2017-2019-х Горб стал директором КП "Центр инвестиций" Житомирского городского совета. О прощании с ним сообщат дополнительно.

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