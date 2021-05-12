Президента футбольного клуба и экс-прокурора пытался убить знакомый

 
Ексклюзивы
1/5
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 432
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 396
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 441
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1746
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3978
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 585
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1882
Фото
Все фото
15
3
5
4
10
Мужчина исчез во время утренней прогулки
Мужчина исчез во время утренней прогулки
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Драгер &quot;покраснел&quot;: пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту
Драгер "покраснел": пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту
Видео
Все видео
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке
Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке
"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого
"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1206
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 747
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1008
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 08:11

Президента футбольного клуба и экс-прокурора пытался убить знакомый

  Комментировать
Президента футбольного клуба и экс-прокурора пытался убить знакомый
В Сумах подрезали адвоката, президента футбольного клуба "Сумы" и бывшего прокурора 44-летнего Геннадия Демьяненко. Фото: npu.gov.ua

В Сумах подрезали адвоката, президента футбольного клуба "Сумы" и бывшего прокурора 44-летнего Геннадия Демьяненко.

Нападавший - 52-летний знакомый потерпевшего, его задержали, сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчины выпивали. И во время спора один схватился за нож. О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужа", - отмечается в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная резня: погиб военный, его одноклассник - в больнице

Как уточняют местные СМИ, происшествие случилось 9 мая около 22:00, а пострадавшим, что получил колото-резаные раны, стал Демьяненко, обладающий юридической фирмой "LS Group". Ранее он работал в прокуратуре, является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины, а также президентом ФК "Сумы".

Вечером 11 мая пресс-служба ФК "Сумы" распространила официальное заявление по поводу совершения покушения на убийство президента клуба. Там сообщили, что Демьяненко получил более десятка колото-резаных ран. Однако угроза жизни и здоровью - миновала.

В селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний участник ООС, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них. Пострадавший скончался от потери крови.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президента футбольного клуба и экс-прокурора пытался убить знакомый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Самолеты в Берлине садились каждые 3 минуты

Родилась основоположница сестринского дела

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 20169
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9054
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7074
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 4356
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
 Просмотров: 3438
Происшествия
В церкви подрались верующие. Два десятка покалеченных
В церкви подрались верующие. Два десятка покалеченных
Трое детей едва не утонули из-за дырявой лодки
Трое детей едва не утонули из-за дырявой лодки Просмотров: 126
2-летняя девочка погибла, пока пьяная мать спала
2-летняя девочка погибла, пока пьяная мать спала Просмотров: 549
В больницу подбросили пятидневного мальчика с запиской
В больницу подбросили пятидневного мальчика с запиской Просмотров: 1089
На камеру просили говорить, что отказываюсь - Антоненко о следственном эксперименте с Юлией Кузьменко
На камеру просили говорить, что отказываюсь - Антоненко о следственном эксперименте с Юлией Кузьменко Просмотров: 585
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
2
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 961
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть