Президента футбольного клуба и экс-прокурора пытался убить знакомый

В Сумах подрезали адвоката, президента футбольного клуба "Сумы" и бывшего прокурора 44-летнего Геннадия Демьяненко. Фото: npu.gov.ua

В Сумах подрезали адвоката, президента футбольного клуба "Сумы" и бывшего прокурора 44-летнего Геннадия Демьяненко.

Нападавший - 52-летний знакомый потерпевшего, его задержали, сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчины выпивали. И во время спора один схватился за нож. О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужа", - отмечается в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. Следствие продолжается.

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Как уточняют местные СМИ, происшествие случилось 9 мая около 22:00, а пострадавшим, что получил колото-резаные раны, стал Демьяненко, обладающий юридической фирмой "LS Group". Ранее он работал в прокуратуре, является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины, а также президентом ФК "Сумы".

Вечером 11 мая пресс-служба ФК "Сумы" распространила официальное заявление по поводу совершения покушения на убийство президента клуба. Там сообщили, что Демьяненко получил более десятка колото-резаных ран. Однако угроза жизни и здоровью - миновала.

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