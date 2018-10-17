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среда, 17 октября 2018 10:26

Превратился в живой факел: мужчина получил мощный разряд током

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Превратился в живой факел: мужчина получил мощный разряд током
В Луцке 19-летний мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его ударило током в 20 тыс. вольт на железнодорожной станции. Фото - Волынские Новости

В Луцке 19-летний мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его ударило током в 20 тыс. вольт на железнодорожной станции. Пострадавшему провели тяжелую операцию. Имеет 40% ожогов тела.

Вместе с товарищами взобрался на вагон, чтобы сделать селфи. По словам очевидцев, уже через несколько минут он вспыхнул, как факел, пишет "Твой портал".

"Мы с девушкой шли через мост, проходящий над железнодорожными путями, и увидели яркую вспышку. Через секунду поняли, что это был человек. Моя девушка врач, поэтому мы бросились на помощь Когда подбежали, увидели, что молодой человек сначала скатился на край, а затем упал с крыши на землю и горит буквально у нас на глазах. Моя девушка быстро сняла с себя пальто и положила на "живой факел". У него горело все: куртка, брюки, футболка. Парень находился в шоковом состоянии, такое впечатление, что у него была агония. Но к нему нельзя было касаться, в поскольку через его тело прошел мощный электрический разряд, который, вероятно, еще мог поразить ... Через время, когда мы сняли с него пальто, увидели, что он дышит и живой, но это было невероятно страшно! Сразу несколько человек вызвали "скорую", которая прибыла минут через 10. А также на место происшествия прибыли спасатели", - рассказал очевидец.

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Известно, что пострадавший - житель Струсовки. 2 товарищей, которые были вместе с ним, отделались испугом. Один получил легкий ожог руки. О том, что случилось, рассказывать не хотят, но обещают больше не делать таких селфи.

В городе Славута Хмельницкой области 12-летнего подростка поразило электрическим током, когда залез на крышу поезда. Мальчика срочно госпитализировали в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы. У него диагностировали ожоги 2-3 степени. После стабилизации потерпевшего транспортировали в ожоговый центр в Хмельницкий. .

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Дата
17
октября

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