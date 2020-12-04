Преступники требовали у мужчины $14 тыс. "долга" и запугивали его родителей

На Киевщине преступники требовали у мужчины вернуть долг, которого не существовало.

В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина. Они угрожали расправиться с родителями мужчины, если он не заплатит им $14 тыс., сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"Двое мужчин и женщина угрозами заставили потерпевшего отдать им деньги. В случае не уплаты "долга", злоумышленники обещали расправиться с потерпевшим и его родителями. Для правдивости намерений несколько раз наведывались к родным на беседу", - сказано в сообщении.

Вымогателей задержали в столичном ресторане при получении денег. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

В Харькове разоблачили группу злоумышленников, которые пытались отобрать у мужчины квартиру. Пострадавший должен был передать преступникам 50 тыс. грн и переерестрацию права собственности на квартиру в качестве возврата долга, которого не было.