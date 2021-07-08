Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги

В Одессе задержали руководителя банды. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали преступную группировку.

Один из них был криминальным авторитетом из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны. Банда занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, сообщили в пресс-центре СБУ.

Подделки не могли обнаружить даже устройством для проверки денег.

Схему организовал гражданин РФ. В преступную группировку входили граждане России и Украины. Фальшивые банкноты поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.

СБУ задержала организатора и одного из участников группировки. Им сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Telegram канал "Xydessa" сообщил, что фальшивые деньги ввозили из Турции. Один из задержанных оказался бывшим киевским полицейским.

В Николаеве задержали банду фальшивомонетчиков. Злоумышленники специализировались на "производстве" 100-долларовых банкнот. И, по предварительной информации, в течение года выпускали ежемесячно до $100 тыс.