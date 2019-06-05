Преступления, которые испортили репутацию новой полиции

Автор: Слово і Діло Подборка самых громких преступлений Новой полиции, которые разозлили украинцев

Со времени создания Нацполиция получила большой кредит доверия от украинцев. Но раз полицейские заставляли общество разочаровываться в них.

Предлагаем несколько громких преступлений, в которых фигурантами выступают полицейские.

Убийство подростка. 7 февраля 2016 патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил 17-летнего пассажира этого авто Михаила Медведева. Полицейские заподозрили автомобиль и начали погоню за ним. Чтобы остановились выпустили не менее 10 пуль.

Полицейского обвинили за превышение служебных полномочий, покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни других лиц, и умышленное убийство. Олейника не посадили. Вернулся на работу в апреле 2017 года.

Перестрелка в Княжичах. 4 декабря 2016 в селе Княжичи под Киевом во время ночной перестрелки между различными подразделениями МВД Украины погибли пятеро полицейских. Два работника полиции государственной охраны - 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники 25-летний Юлиан Рудько и 27-летний Александр Маница и 31-летний Виталий Валецкий - начальник столичного отдела управления корпуса оперативно-внезапной действия.

Автор: Слово і Діло Подборка самых громких преступлений Новой полиции, которые разозлили украинцев

По версии МВД - группа разведчиков пряталась в одном из домов. Ждала, пока грабители приедут грабить один из домов. Но в одном из домов неожиданно сработала сигнализация. Туда приехал наряд полиции охраны. Они задержали тех разведчиков. Но вдруг освобождать "своих" из засады из другого дома приехал спецподразделение "КОРД". Расследование еще не закончили. После кровавой стрельбы восемь полицейских уволили. 12 - получили дисциплинарные взыскания.

Злоумышленники в Княжичах задержали. Суд избрал 6 членов преступной группы меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое, которые сотрудничают со следствием, под домашним арестом. Руководителям операции в Княжичах будут инкриминировать статью "Умышленное убийство"

Убийство в Кривом Озере. 24 августа 2016 в поселке Кривое Озеро Николаевской области травматическим пистолетом полицейский Денис Ляхвацкий застрелил 32-летнего таксиста Александра Цукермана, когда приехали с опергруппой на вызов его жены. Цукерман устроил пьяный дебош. Его сначала хотели успокоить резиновой дубинкой. Затем выстрелили в него.

Ради справедливого расследования жители Кривого Озера штурмовали местный отдел полиции. Подозреваемых в убийстве таксиста во время проведения следственного эксперимента толпа пыталась совершить самосуд.

Избили мужчину в метро. В прошлом году 8 июля на станции "Контрактовая площадь" 23-летний полицейский избил прохожего. 62-летнего мужчину сначала бил кулаками. Затем резиновой дубинкой по голове, телу и ногам. Не прекращал его бить, даже когда травмирован мужчина упал на землю и не шевелился. Расследовать конфликт начали только после после публикаций в прессе. Полицейском сообщили о подозрении.

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Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому и перелом височной кости. 3 июня Кирилл умер. 4 июня по этому делу состоялось заседание Голосеевского суда Киева. Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца без права на залог. Прокуратура отмечала возможной побега, давления на свидетелей, уничтожении вещественных доказательств. Другому подозреваемому Владимиру Петровке дали 60 суток ареста. Есть риск, что он скроется от следствия. Более 20 митингов в городах Украины прошло 4 июня. Активисты под местными управлениями полиции продолжили требовать наказания виновным в убийстве и тех, кто прикрывает их.