Преследовал и угрожал: подробности кровавого нападения на 30-летнюю женщину

30-летняя Ирина Корсак из Николаева, которую порезал ножом бывший бойфренд, находится в больнице.

Женщине уже сделали несколько операций и переливание крови. Она в реанимационном отделении. А ее бывший - гражданин Германии 51-летний Лукас Оздоган - пытаться избежать наказания. Об этом рассказала подруга потерпевшей Лилия Савох.

Автор: предоставлено Лилией Савох 30-летнюю Ирину Корсак из Николаева порезал ножом бывший 51-летний бойфренд

"Есть свидетели, как Оздоган напал на Иру и нанес 5 ножевых ранений. Задеты важные органы. Преступника задержали. Но он пытается остаться безнаказанным. Он - богатый бизнесмен, иностранец, имеющий связи. И это может усложнить дело", - считает женщина.

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Об Ирине известно, что она тренер Zumba (танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов, -Gazeta.ua). Оздоган - занимается продажей автомобилей. Полтора года назад пара познакомилась на фестивале в Киеве. Некоторое время общались. Позже мужчина пригласил Ирину в отпуск в Кельн. Там женщина поняла, что отношения не складываются.

Автор: предоставлено Лилией Савох 30-летняя Ирина Корсак из Николаева полтора года назад познакомилась с немцем Лукасом Оздоганом. Отношения не сложились. Однако мужчина продолжал преследовать Ирину

"Некоторое время Ира имела отношения с Лукасом. Но ничего не получалось и они разошлись. Он преследовал ее и угрожал. Подсылал неизвестных людей, которые за ней следили", - добавила Лилия.

Женщина дважды обращалась в полицию с заявлениями на ухажера. Осенью прошлого мужчина стал еще более агрессивным. Требовал вернуть потраченные на нее деньги, на что она согласилась. Однако пригрозила, если он не прекратит преследования - обратится в полицию. Тогда он пообещал, что разрушит ей жизнь.

Нападение произошло вечером 27 сентября. Немец напал на 30-летнюю женщину посреди улицы. Она пыталась убежать и забежала в магазин. Однако мужчины это не остановило - он набросился на нее и стал бить ножом в спину. Затем выбежал, сел в такси и уехал. Выяснилось, он во время нападения надел парик и накладные усы. Их и окровавленную одежду выбросил через окно такси.