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пятница, 16 апреля 2021 16:30

Предпринимательницу заказал бывший сожитель

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В Хмельницкой области предотвратили заказное убийство 46-летней предпринимательницы.

Заказчиком оказался ее 49-летний бывший сожитель, житель соседней области. Жизнь женщины он оценил в $2,1 тыс., сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители получили информацию, что житель соседней области запланировал убийство бывшей сожительницы и ищет исполнителя. Заказчик имел длительный конфликт с потерпевшей", - сказано в сообщении.

Автор: hm.npu.gov.ua
  В Хмельницкой области предотвратили заказное убийство 46-летней предпринимательницы
В Хмельницкой области предотвратили заказное убийство 46-летней предпринимательницы

Полицейские сымитировали исчезновение и убийство женщины, чтобы "исполнитель" смог предоставить заказчику доказательства выполненного заказа.

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Заказчика задержали в Каменец-Подольском во время передачи "киллеру" денег за выполненную работу.

Автор: hm.npu.gov.ua
  Женщину заказал ее 49-летний бывший сожитель. Жизнь женщины он оценил в $ 2,1 тыс.
Женщину заказал ее 49-летний бывший сожитель. Жизнь женщины он оценил в $ 2,1 тыс.

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Продолжаются следственные действия.

В Житомире задержали 41-летнего предпринимателя, который заказал убийство бизнес-партнера. Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая или самоубийства. Киллеру обещал за это $15 тыс.

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Дата
16
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