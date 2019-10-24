Предлагала помощь и просила деньги: фамилия и фото похитительницы младенца

Фото: facebook.com/asay.berdos

Стала известна фамилия 26-летней похитительницы 3-месячного мальчика в поселке Коцюбинское Киевской области.

Женщину зовут Анастасия Полищук. Известно, что она воевала на Донбассе в составе одного из добровольческих батальонов. Тому подтверждением есть фото, которое она опубликовала в Facebook в июле 2014 года. Там Полищук получила контузию, после чего и вернулась домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка

На странице в Facebook женщина добавила информацию, занимается волонтерством и работает в благотворительном фонде "Духовное Единение Украины", который не функционирует последние 2 года. Также она якобы работала в Международном благотворительном фонде "Будущее".

На странице есть большое количество постов о сборе средств на лечение людей с серьезными болезнями и снимков с детьми.

Пользователи в сети делятся скринами, в которых Анастасия неоднократно просила деньги на помощь в АТО или детям.

Похитительница 3-месячного Дениса Туженова из поселка Коцюбинское Киевской области родом из Бердичева Житомирской области. По образованию - воспитатель. После АТО познакомилась с мужчиной, от которого забеременела. Пока он отбывает наказание в местах лишения свободы - у нее случился выкидыш. Женщина решила, что больше не сможет иметь детей. Поэтому решила похитить мальчика и воспитывать как своего.