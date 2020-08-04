Предателя Шайтанова обвинили в еще одном преступлении

В Шайтанова нашли оружие. Фото: СБУ

Генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову изменили подозрение.

Теперь, кроме государственной измены и пособничестве в покушении на теракт его подозревают в незаконном хранении оружия, сообщают "Ґрати".

Изменения в подозрения Шайтанову вручил после заседания суда следователь Артем Баховский.

По версии следствия, он незаконно хранил патроны к пистолету. Их нашли у него дома во время обыска.

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Адвокат Шайтанова Георгий Тигишвили заявил, что у его подзащитного действительно есть оружие как у сотрудника СБУ. Сказал, что у Шайтанова есть все необходимые документы для хранения и оружия, и патронов, но следователь пока не просил их предоставить.

Генерал-майора Службы безопасности Украины 56-летнего Валерия Шайтанова задержали 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и причастности к терактам. Вроде по заданию российских спецслужб планировал убийство командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева 38-летнего Адама Осмаева.