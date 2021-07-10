Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2332
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 189
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 432
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 603
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2250
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4 Просмотров: 1323
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1107
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 522
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1431
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
6
3
3
4
5
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Видео
Все видео
Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры
Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры
Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения
Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 621
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 603
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 855
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 585
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2556
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 189
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 15:15

Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры

  Комментировать
Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры
На праздновании Ивана Купала взорвались канистры с бензином. Фото: radiotrek.rv.ua

В Коростене Житомирской области во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином.

В результате по меньшей мере трое жителей райцентра получили ожоги тела. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Инцидент произошел около 23:00, 9 июля. После взрыва начался пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В руках подростков взорвался газовый баллон

"На костре сидел мужчина. Этого, что был снизу с канистрой, срывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали очевидны с места происшествия.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности".

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

В штате Мэриленд, США, пришлось отменить фейерверк накануне Дня независимости, 4 июля, через случайные взрывы нескольких десятков салютов. Фура с фейерверками взорвалась на местном пляже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 15165
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 8461
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 7092
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 6867
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 6264
Происшествия
Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения
Неадекват набросился на полицейских и разбил машину: видео нападения
 Просмотров: 234
Влиятельного "вора в законе" Умку - отпустили из СИЗО: детали
Влиятельного "вора в законе" Умку - отпустили из СИЗО: детали Просмотров: 468
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
 Просмотров: 495
Бензовоз врезался в отбойник на трассе: фото аварии
Бензовоз врезался в отбойник на трассе: фото аварии Просмотров: 216
Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц
Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
4
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
Голосов: 422
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть