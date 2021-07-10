Празднование Ивана Купала завершилось взрывом: ужасные кадры

На праздновании Ивана Купала взорвались канистры с бензином. Фото: radiotrek.rv.ua

В Коростене Житомирской области во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином.

В результате по меньшей мере трое жителей райцентра получили ожоги тела. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Инцидент произошел около 23:00, 9 июля. После взрыва начался пожар.

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"На костре сидел мужчина. Этого, что был снизу с канистрой, срывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали очевидны с места происшествия.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности".

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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