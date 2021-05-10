Празднование Дня Победы в Украине: полиция открыла 13 уголовных производств

Протоколы составлялись в основном за мелкое хулиганство, ношение георгиевской ленты и нарушение карантина. Фото: Нацполиция

На территории Украины состоялся 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 000 человек.

Всего в полицию поступило 61 сообщения о возможных нарушениях. Большинство из них касались использования запрещенной символики. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Полиция по факту нарушений на акциях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне завела 13 уголовных дел. В основном за запрещенную символику. Так, 11 уголовных дел открыли по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики" - 4 в Запорожской области, по 2 в Закарпатской и Сумской, по 1 в Луганской, Одесской и Николаевской.

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Также возбуждено дело по статье "надругательство над могилой" во Львовской области и еще одно дело по статье "сопротивление работнику правоохранительного органа" в Николаевской области. Протоколы составлялись в основном за мелкое хулиганство, ношение георгиевской ленты и нарушение карантина.

9 мая правопорядок в Украине обеспечивали более 12 500 правоохранителей. Особое внимание уделялось карантинным мероприятиям. Также 9 мая в Украине было запланировано проведение 667 мероприятий с участием более 66 900 человек и большое количество автопробегов.