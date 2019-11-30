В Запорожье правоохранители задержали преступную группировку. Фото: Нацполиция

В Запорожье правоохранители задержали опасную банду, в состав которой входило более 20 человек.

Преступную группировку организовали отец и двое его сыновей, туда входило еще более 20 человек, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Преступная группа совершила тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений ", - говорится в сообщении.

Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38-ми лет.

"В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают их причастность к совершению не менее 20 преступлений на территории области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили , вещи и отдых ", - рассказали в полиции.

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Правоохранителям удалось задержать пять преступников, в том числе организаторов банды. Сейчас продолжаются мероприятия по розыску и задержанию других фигурантов.

Под Киевом задержали трех мужчин, которые подозреваются в групповом избиении посетителя ночного заведения в Борисполе. Инцидент произошел в конце ноября прошлого года.