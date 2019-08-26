Правоохранители разыскивают опасного преступника: фото

Злоумышленник уклоняется от исполнения приговора и скрывается. Фото: News

Правоохранители Николаевской области разыскивают насильника, который уклоняется от приговора суда.

Злоумышленника зовут Демиденко Александр, 28 лет, родился в Новом Буге. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Мужчина изнасиловал женщину в парке, за что был приговорен к четырем годам заключения. Демиденко подал апелляцию, однако суд ее не принял. Теперь злоумышленник уклоняется от исполнения приговора и скрывается.

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Правоохранители объявили Александра Демиденко во всеукраинский розыск.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Злоумышленником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.