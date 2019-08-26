Правоохранители разыскивают опасного преступника: фото

Правоохранители Николаевской области разыскивают насильника, который уклоняется от приговора суда.
Злоумышленника зовут Демиденко Александр, 28 лет, родился в Новом Буге. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.
Мужчина изнасиловал женщину в парке, за что был приговорен к четырем годам заключения. Демиденко подал апелляцию, однако суд ее не принял. Теперь злоумышленник уклоняется от исполнения приговора и скрывается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летняя девушка отбилась от насильника с ножом
Правоохранители объявили Александра Демиденко во всеукраинский розыск.
В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Злоумышленником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Комментарии