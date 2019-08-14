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пятница, 16 августа 2019 11:45

Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО

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Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
Блогера Артура Сороченко объявили в розыск. Фото: Fakty

Правоохранители разыскивают блогера Артура Сороченко, который избил ветерана АТО в Хмельницком.

"В июле текущего года социальные сети и СМИ облетело позорное видео, на котором блогер из Бердичева Артур Сороченко откровенно на камеру издевается над участником АТО, оскорбляет и бьет его. Ролик был снят таким образом, что трудно было определить, в каком месте это происходит, к тому же, никаких заявлений о подобном правонарушении в области зарегистрировано не было", - сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Следователи, внимательно изучив видеоматериалы и сопоставив факты, все же выяснили, что событие произошло в Хмельницком, и сразу начали уголовное производство. Правоохранители разыскали потерпевшего и уговорили написать заявление о нападении.

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"Далее детективы собрали доказательную базу и добились, чтобы блоггеру заочно объявили подозрение и суд дал разрешение на его задержание. Сейчас гражданин Артур Сороченко, подозреваемый в совершении преступления, официально объявлен в розыск", - отметили в полиции.

Бывшего бойца АТО избили за то, что он сказал, что воюет против России. В то же время блогер Сороченко доказывал, что РФ не воюет с Украиной.

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