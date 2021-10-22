Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают

Правоохранители разоблачили многомиллионную теневую схему денежных переводов в оккупированный Россией Крым и с полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора в Facebook.
Организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма.
"Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир". - Gazeta.ua), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавали в офисах в Киеве и оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.
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Во время обыска офиса в Киеве правоохранители изъяли более $750 тыс., почти €650 тыс. и значительные средства в гривне. Шевченковский райсуд Киева на полученные средства наложил арест.
"В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы", - добавили в генпрокуратуре.
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая создавала фейковые страницы в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.
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