 
Ексклюзивы
1/5
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 540
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 351
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3447
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 729
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3466
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1017
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 495
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4149
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 882
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 594
Фото
Все фото
8
4
7
5
6
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Видео
Все видео
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали
Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1287
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 819
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5337
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 45
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
пятница, 22 октября 2021 18:38

Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
8

  Комментировать

Правоохранители разоблачили многомиллионную теневую схему денежных переводов в оккупированный Россией Крым и с полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора в Facebook.

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма.

"Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир". - Gazeta.ua), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавали в офисах в Киеве и оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Части крымчан запретили выходить из дома

Во время обыска офиса в Киеве правоохранители изъяли более $750 тыс., почти €650 тыс. и значительные средства в гривне. Шевченковский райсуд Киева на полученные средства наложил арест.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы", - добавили в генпрокуратуре.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая создавала фейковые страницы в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 30196
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 20853
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 8748
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 4608
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 4149
Происшествия
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
 Просмотров: 189
Смертельная трагедия в детском саду: что рассказала руководитель учреждения
Смертельная трагедия в детском саду: что рассказала руководитель учреждения Просмотров: 639
Убегают огородами и спускают собак: украинцы восстали против вакцинации
Убегают огородами и спускают собак: украинцы восстали против вакцинации Просмотров: 729
В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
4
 Просмотров: 270
Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
7
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
5
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
2
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
1
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Голосов: 459
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть