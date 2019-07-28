Правоохранители разоблачили наркокартель

В Каменском разоблачили наркокартель. Фото: news.tut.by

В Каменском Днепропетровской области задержали 10 членов организованной наркогруппировки, которые занимались реализацией наркотических веществ.

Как отмечается, участники наркокартеля наладили системную продажу каннабиса и психотропных веществ. Во время обысков у них изъяли и направили на экспертизу около 1,5 кг конопли, около 200 г психотропных, а также 40 патронов калибра 5,45 мм, электродетонаторы, взрывные устройства РГД-5, "Ширас" и запалы к гранатам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Днепродзержинской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан за незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ (ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества ", - отметили в прокуратуре.

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Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в Германии с 50 кг наркотиков. Гафур была арестована 18 июня. Наркотики нашли в багажнике машины, когда она пыталась пересечь границу между Германией и Голландией.