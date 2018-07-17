 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 1125
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 77998
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 702
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1602
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1476
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 837
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1053
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3816
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8748
Фото
Все фото
3
4
3
3
4
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя
Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
44-летний киевлянин убил отца
44-летний киевлянин убил отца
Автомобиль среди города провалился под асфальт
Автомобиль среди города провалился под асфальт
Видео
Все видео
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца
"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца
Появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА
Появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА
На запорожском курорте пронесся мощный смерч
На запорожском курорте пронесся мощный смерч
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1323
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3303
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24886
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 855
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 15:08

Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя
4

  Комментировать

В Ровно на парковке по ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровно на парковке по ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя
В Ровно на парковке по ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя
В Ровно на парковке по ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя

В Ровно на парковке по ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя. Имел огнестрельные ранения, рассказал заместитель начальника ГУ ЧП в Ровенской области Сергей Волков.

"У предпринимателя стреляли из пистолета. Также известно, что были два выстрела", - сказал Волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подполковника полиции убили двумя выстрелами в спину

Сегодня, 17 июля, около 13:00 в Ровно застрелили мужчину. Им оказался 42-летний частный предприниматель. По данным местного издания, убитый - Владимир Загороднюк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Власти закрыли 32 монастыря

Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы

На Подолье галичан называли англичанами

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 208529
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 160520
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 151930
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 99550
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 95797
Происшествия
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
3
 Просмотров: 396
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
 Просмотров: 2406
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
3
 Просмотров: 1269
44-летний киевлянин убил отца
44-летний киевлянин убил отца
3
 Просмотров: 945
Автомобиль среди города провалился под асфальт
Автомобиль среди города провалился под асфальт
4
 Просмотров: 2196
Больше всего комментируют
75
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
4
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
4
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
Голосов: 115
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua