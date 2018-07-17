Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно на парковке по ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя. Имел огнестрельные ранения, рассказал заместитель начальника ГУ ЧП в Ровенской области Сергей Волков.

"У предпринимателя стреляли из пистолета. Также известно, что были два выстрела", - сказал Волков.

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Сегодня, 17 июля, около 13:00 в Ровно застрелили мужчину. Им оказался 42-летний частный предприниматель. По данным местного издания, убитый - Владимир Загороднюк.