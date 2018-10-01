Правоохранители пытали задержанного утюгом

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права на залог 2 бывших милиционеров. Их подозревают в истязании задержанного.

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права на залог 2 бывших милиционеров. Их подозревают в пытках задержанного.

Экс-милиционеров разыскивали 7 лет, сообщили в столичной прокуратуре.

"Задержанных подозревают в превышении власти, применении физического насилия и пытках задержанного с применением разогретого утюга. Так хотели получить от него признание в преступлении, которого он не совершал", - говорится в сообщении.

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Их бывший руководитель, который в то время возглавлял сектор отдела уголовного розыска, уже отбывает наказание. В 2014 году его признали виновным пытках, превышении власти и подделке документов и посадили на 5 лет.

На Киевщине задержали банду из 4-х человек. Их подозревают в умышленном убийстве и ряде разбойных нападений. Своих жертв пытали раскаленным утюгом и избивали, чтобы узнать где деньги и драгоценности.