Правоохранители объявили подозрение депутату, который сбил двух человек

Пьяном депутату, который устроил смертельное ДТП, объявили подозрение. Фото: Рtzgovorit

Правоохранители объявили подозрение 32-летнему депутату Яготинского городского совета, который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Максим Киричук в Facebook.

"Подозрение сообщено в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц)", - написал Киричук.

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Сейчас продолжается досудебное расследование. Депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

ДТП произошло на дороге между городом Яготин и деревней Сотниковка вечером 6 мая. Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился пьяный депутат горсовета Яготина, выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором находились отец и сын.