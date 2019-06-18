В Сумах правоохранители ликвидировали бордель, который местный житель организовал в своем двухэтажном доме.
Бордель работал под видом сауны, там было 10 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. За "услуги" брали от 500 гривен до 100 долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Отдыхающими были постоянные клиенты и их знакомые, по заказу которых хозяин вызывал понравившихся женщин", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по месту жительства сутенера, а также в его доме-сауне, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, деньги, банковские карты, компьютерную технику и записи.
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Злоумышленнику объявлено о подозрении по статьям о создании мест разврата и о сутенерстве. Ему грозит до семи лет заключения.
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