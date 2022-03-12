"Правил теперь нет", - Ким призвал действовать с террористами жестче

В Николаеве оккупанты хаотически обстреливают город. Фото: Скриншот с видео

Оккупанты хаотически обстреливали Николаев в ночь на 12 марта.

Захватчики вели огонь по больницам, котельной, интернату. В результате ранены два человека, сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным хаотическим огнем больницы, интернат, котельные (попали трубой). Они меняют тактику. Они выезжают, стреляют и бегут. Размещаются в селах, квартируются там в школах, сельских домах – то есть мы не можем плотно накрывать назад. нет. Теперь работаем с ними жестче", - подчеркнул Ким.

В Николаевской области украинские военные загнали российских оккупантов в "кольцо" под утро 12 марта. После этого ВСУ накрыли врага ударами по артиллерии.