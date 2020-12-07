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понедельник, 07 декабря 2020 15:30

Позвал за кума и зарезал: мужчина напал с ножом на товарища

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Позвал за кума и зарезал: мужчина напал с ножом на товарища
В Одессе задержали 44-летнего мужчину, который убил будущего кума. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 44-летний мужчина предложил 41-летнему товарищу стать крестным отцом для своего ребенка, а потом убил.

Трагедия произошла дома у злоумышленника - в одной из квартир многоэтажки на ул. Махачкалинской. Умерший якобы оскорбил нападавшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правонарушитель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе обсудить все важные вопросы по подготовке к крестинам. Между мужчинами возник спор, во время которого хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в грудь. Пострадавшему сразу вызвали "скорую", но врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

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44-летний злоумышленник с места происшествия скрылся. Его догнали в нескольких кварталах от дома. По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином.

Нож и другие вещественные доказательства, изъятые из дома фигуранта, полицейские направили на экспертизу. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. За это грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепре в подъезде многоэтажки на пр. Петра Калнышевского неизвестный зарезал 37-летнего мужчину и скрылся. Убийство произошло, когда мужчина открывал дверь квартиры.

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