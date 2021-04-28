Позировали на могилах: школьницы устроили откровенную фотосессию на кладбище

Девушки - ученицы Белецкого учебно-воспитательного комплекса. На фото они позировали полуобнаженные. Одна из них выложила снимки в соцсети Фото: tsn.ua

В Полтавской области суд наказал родителей трех семикласниц, которые устроили фотосессию на местном кладбище.

За такое поведение детей они получили предупреждение, говорится в реестре судебных решений.

Девушки - ученицы Белецкого учебно-воспитательного комплекса. На фото они позировали полуобнаженные. Одна из них выложила снимки в соцсети.

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Судья приняла решение - назначить родителям административное наказание в виде предупреждения и заставить их оплатить судебный сбор по 454 грн с каждого обвиняемого.

Родители нарушительниц во время судебного заседания признали вину и искренне раскаялись.

В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами погибших людей. Подростки совершали акты надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в TikTok.