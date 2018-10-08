Пожизненно заключенного несколько суток пытали в тюрьме

Сотрудники "Винницкого учреждения исполнения наказаний № 1" несколько суток пытали заключенного. Держали его в нечеловеческих условиях и нарушали права осужденных к пожизненному лишению свободы.
Нарушение обнаружила внеплановая проверка, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Указанное лицо с явными признаками расстройства здоровья держали в неприспособленном для этих целей камерном помещении. В ужасных антисанитарных условиях, без света, водоснабжения, канализации, постельного белья, средств личной гигиены, надлежащего медицинского обеспечения", - сообщили в ведомстве.
Также правоохранители обнаружили, что сотрудники учреждения пытались подделать медицинские документы заключенного. Проверка установила систематические нарушения прав заключенных, осужденных к пожизненному лишению свободы.
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"В жилых камерных помещениях обнаруженоы молотки, пилы, колюще-режущие предметы, химические вещества, станки, другие вещи и оборудование, запрещены для свободного обращения среди заключенных указанной категории", - говорится в сообщении.
Заключенному, который подвергался пыткам, оказали необходимую медицинскую помощь и обеспечили надлежащие условия содержания и наблюдение врачей.
По фактам пыток и служебного подлога открыты уголовные производства.
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