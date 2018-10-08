Пожизненно заключенного несколько суток пытали в тюрьме

Сотрудники "Винницкого учреждения исполнения наказаний № 1" несколько суток пытали заключенного. Держали его в нечеловеческих условиях и нарушали права осужденных к пожизненному лишению свободы.

Нарушение обнаружила внеплановая проверка, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Указанное лицо с явными признаками расстройства здоровья держали в неприспособленном для этих целей камерном помещении. В ужасных антисанитарных условиях, без света, водоснабжения, канализации, постельного белья, средств личной гигиены, надлежащего медицинского обеспечения", - сообщили в ведомстве.

Автор: ГПУ Сотрудники "Винницкого учреждения исполнения наказаний № 1" несколько суток пытали заключенного

Также правоохранители обнаружили, что сотрудники учреждения пытались подделать медицинские документы заключенного. Проверка установила систематические нарушения прав заключенных, осужденных к пожизненному лишению свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители пытали задержанного утюгом

"В жилых камерных помещениях обнаруженоы молотки, пилы, колюще-режущие предметы, химические вещества, станки, другие вещи и оборудование, запрещены для свободного обращения среди заключенных указанной категории", - говорится в сообщении.

Автор: ГПУ Сотрудники "Винницкого учреждения исполнения наказаний № 1" несколько суток пытали заключенного

Заключенному, который подвергался пыткам, оказали необходимую медицинскую помощь и обеспечили надлежащие условия содержания и наблюдение врачей.

По фактам пыток и служебного подлога открыты уголовные производства.

В Харькове разоблачили четырех полицейских, подозреваемых в издевательствах над задержанными и вымогательстве взяток. Им в частности инкриминируют превышение служебных полномочий.