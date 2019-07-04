Пожар в заминированном лесу: сообщили последние новости

На Луганщине ликвидировали пожар в заминированном лесу. Фото: ДСНС

На Луганщине ликвидировали пожар вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района.

Загорелась лесная подстилка на территории заминированного леса. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Тушение огня осложнялось тем, что территория является заминированной. Так во время опахивание места пожара на взрывном устройстве подорвался трактор, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества занялась лесная подстилка на общей площади около 20 га.