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понедельник, 19 августа 2019 11:18

Пожар в "Токио Стар": прокуратура опровергла информацию о задержаниях

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Пожар в &quot;Токио Стар&quot;: прокуратура опровергла информацию о задержаниях
В гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел смертельный пожар. 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Фото - Думская

По делу о смертельном пожаре в одесском отеле "Токио-Стар" не задерживали никого кроме владельца, Вадима Черного.

Хотя другие задержания не исключают, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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"Мы не исключаем, проходят определенные следственные действия. Но никого больше не задерживали", - сказано в сообщении.

Вадиму Черному сегодня, 19 августа, будут выбирать меру пресечения. Его обвиняют в нарушение требований пожарной безопасности, повлекшему к гибели 9 человек. За это его могут посадить на 8 лет.

О том, что в деле задержали еще трех человек, а именно управляющую гостиницей "Звезда" и двух техников, сообщало одесское издание "Думская".

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