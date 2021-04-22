Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 162
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 117
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 288
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 243
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 486
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 873
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 225
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
3
3
3
9
4
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Водитель и пассажирка выжили в &quot;Жигулях&quot;, которые разорвало пополам: показали фото
Водитель и пассажирка выжили в "Жигулях", которые разорвало пополам: показали фото
Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства
Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства
В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
Видео
Все видео
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 630
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 153
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 243
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 486
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 207
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 20:43

Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных

  Комментировать
Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных
Пожар произошел на территории военной части. Фото: ГБР

В результате пожара, который произошел в воинской части в городе Рубежное Луганской области, пострадали 3 военнослужащих.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заживо сгорели мать, дочь и мужчина: подробности пожара в доме

"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военных получили ожоги различной степени тяжести. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данному факту начали досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

В Рубежном на территории военной части произошло несколько взрывов и пожар. По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовоза, а также горел склад, где хранится дизтопливо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 15417
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 9000
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 5500
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны Просмотров: 3870
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
4
 Просмотров: 3258
Происшествия
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
3
 Просмотров: 1630
Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце
Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце Просмотров: 603
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
 Просмотров: 873
23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме
23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме Просмотров: 243
Водитель и пассажирка выжили в "Жигулях", которые разорвало пополам: показали фото
Водитель и пассажирка выжили в "Жигулях", которые разорвало пополам: показали фото
3
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
11
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
11
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
7
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Голосов: 333
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть