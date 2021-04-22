Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных

Пожар произошел на территории военной части. Фото: ГБР

В результате пожара, который произошел в воинской части в городе Рубежное Луганской области, пострадали 3 военнослужащих.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военных получили ожоги различной степени тяжести. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данному факту начали досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

В Рубежном на территории военной части произошло несколько взрывов и пожар. По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовоза, а также горел склад, где хранится дизтопливо.