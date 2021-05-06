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четверг, 06 мая 2021 18:33

Пожар в офисном здании: известно, кто погиб
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В пожаре в офисном здании на ул. Бевза в Виннице погибла женщина. Причины возгорания устанавливают
Фото: facebook.com/alexander.kutovoy.3
В пожаре в офисном здании на ул. Бевза в Виннице погибла женщина. Причины возгорания устанавливают
В пожаре в офисном здании на ул. Бевза в Виннице погибла женщина. Причины возгорания устанавливают

Масштабный пожар в офисном здании на ул. Бевза в Виннице удалось полностью потушить почти через четыре часа - в 16.20.

Погибшей оказалась 21-летняя работницы одного из офисов. Она была заблокирована и не смогла выбраться. Об этом Gazeta.ua рассказал спикер областных спасателей Александр Кутовой.

"Одна девушка смогла выбраться через окно. Еще одна молодая женщина была заблокирована в помещении. И она оказалась в ловушке. Ее тело нашли на пепелище на третьем этаже", - рассказал Александр Кутовой.

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Причиной пожара мог стать кондиционер или вентилятор. Где именно был очаг - устанавливает специальная лаборатория, которая работает на месте.

Кутовой добавил, что это же помещение уже горело 20 марта 2017-го. Тогда с огнем боролись более трех часов. Но "выводов явно не сделали".

Офисное здание на ул. Бевза, 34 в Виннице загорелось 6 мая около 12:34. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения на складские помещения. Спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенные под одной крышей помещения Укргазбанка и кафе. В 14:11 пожар локализован. К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

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06
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