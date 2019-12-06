Пожар в Одесском колледже: установили личность второй погибшей

Погибшая во время пожара педагог Бортюк Анна Леонидовна. Фото - od-news.com

Тело второй жертвы пожара в Одесском колледже нашли в районе 2-го этажа здания.

Погибшей оказалась педагог Бортюк Анна Леонидовна. Она преподавала курс высшей математики и информатики. Ей было 43 года, сообщает издание "Взгляд из Одессы".

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Женщина до последнего спасала студентов, выводила их из горящего здания. А когда в очередной раз пошла внутрь за детьми, то больше не вернулась.

Спасатели всю ночь разбирали завалы. Работа по поиску пропавших продолжается.

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонил родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.