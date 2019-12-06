Пожар в Одесском колледже: список пропавших пополнился

Список пропавших во время пожара в Одесском колледже пополнился еще одной девушкой. Фото - facebook.com/kotlyar.od

Список пропавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пополнился еще одной девушкой.

В полицию обратились родственники девушки. Говорят, что она могла быть в колледже в момент пожара, и пока не подтвердили, что она проходила там обучение. Последний раз она выходила на связь еще 30 ноября. Поэтому по состоянию на утро 6 декабря списке пропавших 14 человек, пишет УСИ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. Однако имя пропавшей там не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в Одесском колледже: установили личность второй погибшей

Когда девушка в последний раз выходила на связь, она сообщила, что у нее проблемы с телефоном. После этого связь с родственниками она не поддерживала.

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 32. 5 декабря двое студентов обратились амбулаторно за помощью в поликлинику.