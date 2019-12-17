Пожар в одесском колледже: сообщили причину

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек. Фото: unian

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который привел к гибели 16 человек, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Об этом на брифинге заявил начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бэх, пишет unian.

Эксперты ДСНС предоставили свое заключение, согласно которому возгорание началось из кабинета №9, расположенного на 3-м этаже колледжа.

"По характерным признакам и за удаленными с места происшествия предметов, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - сказал Бэх.

Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Ближайшее время назначается пожарно-техническая экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

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По состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не выдано 11 тел.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одеждой, по внешним признакам всех установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре ", - добавил руководитель.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возникла 4 декабря. Гореть начал 3-й этаж 6-этажного учебного корпуса. Общая площадь пожара 4 тыс. кв. м.

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В здании находилось 19 различных организаций, учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директора колледжа Любви Кочерге. На следующий день суд поместил ее круглосуточный под домашний арест.

Следователи ГБР расследуют ненадлежащее исполнение должностными лицами Одесского ГУ ДСНС служебных обязанностей, повлекшее пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.