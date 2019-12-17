Пожар в одесском колледже: сообщили причину

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2322
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 441
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2430
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 261
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1089
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2943
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11475
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2223
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5238
Фото
Все фото
3
4
3
8
7
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Парень на отцовском &quot;Мерсе&quot; гонял по Киеву на большой скорости
Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
Видео
Все видео
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 387
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1089
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2574
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11061
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 504
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 16:03

Пожар в одесском колледже: сообщили причину

1 Комментировать
Пожар в одесском колледже: сообщили причину
В результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек. Фото: unian

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который привел к гибели 16 человек, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Об этом на брифинге заявил начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бэх, пишет unian.

Эксперты ДСНС предоставили свое заключение, согласно которому возгорание началось из кабинета №9, расположенного на 3-м этаже колледжа.

"По характерным признакам и за удаленными с места происшествия предметов, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - сказал Бэх.

Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Ближайшее время назначается пожарно-техническая экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора сгоревшего колледжа отправили под домашний арест

По состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не выдано 11 тел.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одеждой, по внешним признакам всех установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре ", - добавил руководитель.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возникла 4 декабря. Гореть начал 3-й этаж 6-этажного учебного корпуса. Общая площадь пожара 4 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 суток поисковой операции на пепелище колледжа: чьи тела идентифицировали

В здании находилось 19 различных организаций, учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директора колледжа Любви Кочерге. На следующий день суд поместил ее круглосуточный под домашний арест.

Следователи ГБР расследуют ненадлежащее исполнение должностными лицами Одесского ГУ ДСНС служебных обязанностей, повлекшее пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в одесском колледже: сообщили причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Разработали проект атомной бомбы

Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

Россия выдвинула Украине ультиматум

Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США

Нашли календарь ацтеков

"Многие меня считают ненормальной" - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 26605
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 11106
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 10620
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 8046
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 7155
Происшествия
Митинги под Верховной Радой - в карете скорой умер человек
Митинги под Верховной Радой - в карете скорой умер человек Просмотров: 162
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек Просмотров: 567
Назвали предполагаемого организатора убийства депутата Соболева
Назвали предполагаемого организатора убийства депутата Соболева 1 Просмотров: 990
Верховную раду закрыли на вход и выход
Верховную раду закрыли на вход и выход Просмотров: 540
На мирном митинге под Верховной Радой пострадал еще один человек
На мирном митинге под Верховной Радой пострадал еще один человек Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
3
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
2
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
2
Зеленский подал в Раду неотложные изменения в Конституцию
Голосов: 307
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua