Пожар в одесском колледже: озвучили причину

Выяснили причину пожара. Фото: glavcom.ua

Трагедия в одесском колледже произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Согласно выводам комиссии, оттуда и распространилась пожар. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт, сообщил премьер Алексей Гончарук в субботу в Telegram.

"Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд", - написал он.

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Правительство усилит ответственность за нарушения пожарной безопасности, введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, а также проверит все здания.

По словам Гончарука, уже уволили руководителя Главного управления ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка. В пятницу назначили нового руководителя Главного управления ДСНС - Вадима Шулюк.

17 декабря глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что, по предварительным выводам ДСНС, пожар в колледже произошла из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов. Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошла 4 декабря. Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать тел нашли на месте трагедии. Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра лончаками. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.