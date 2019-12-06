Пожар в Одесском колледже: где и когда студенты продолжат учебу

Во время пожара в Одесском колледже студенты прыгали из окон. Фото - 0312

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел крупный пожар, взообновят учебу в понедельник, 9 декабря.

Ученики смогут продолжить занятия в аудиториях гуманитарного университета. Это решение озвучили озвучили на экстренном совещании в городском совете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последний путь устелили цветами: простились с первой жертвой одесской трагедии

Было отмечено, что переводить по разным учебных заведениях 500 студентов - а это гуманитарный университет и другой корпус колледжа на ул. Героев Крут, 19 - нецелесообразно. Студенты-бюджетники останутся на бюджете, а контрактники - на том же контракте, который у них был в колледже.

Также заверили, что на работу примут и преподавателей.

В колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 пожар вспыхнул 4 декабря около 10 утра. Погибла студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Она выпрыгнула из окна и умерла через 15 минут после госпитализации. Пострадали - 32 человек. Пропавшими без вести считались 14 тела трех под звали на пепелище спасатели нашли.