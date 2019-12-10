Пожар в Одессе: директору объявили о подозрении, у следователей - еще одна версия

Спасатели 6 суток разбирают пожарище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - facebook.com/odessa1com

Директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили подозрение.

Ее обвиняют в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщил начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бех.

"В колледже не было выявлено ни одного огнетушителя, а автоматическая система оповещения отсутствовала. Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о пожаре в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже", - сказал Бех.

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В колледже обучалось более 600 учеников на контрактной основе, а это по 10-14 тысяч гривен в год. Следствие будет разбираться, куда тратили эти деньги.

Следователи полиции, которые устанавливают причины пожара на Троицкой, сейчас рассматривают уже три версии: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Спасатели 6 суток разбирают пожарище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на утро 10 декабря в завалами нашли тела 10 погибших. Еще 4 человека остаются без вести пропавшими.