Пожар в костеле Святого Николая: новые подробности

Фото: ДСНС

В результате масштабного пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах. Также был разрушен орган. Пострадавших нет.

Возгорание возникло во время репетиции, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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"Площадь пожара - 80 кв м. Но ключевое - во-первых, она ликвидирована без жертв. Во-вторых, значительный ущерб зданию не нанесено", - написал он в своем Telegram-канале.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняются причины возгорания.

Костел вспыхнул вечером 3 сентября. Епископ Киево-Житомирской епархии в Украине Виталий Кривицкий сообщал, что концертный орган сгорел дотла. И одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановился.