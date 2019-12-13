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пятница, 13 декабря 2019 16:05

Пожар в колледже: ГБР проверит чиновников одесского ДСНС

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Пожар в колледже: ГБР проверит чиновников одесского ДСНС
Перевіряють контроль працівниками ДСНС стану протипожежної безпеки у навчальному закладі Міносвіти Фото: 24 канал

Слідчі ДБР розслідують неналежне виконання посадовцями Одеського ГУ ДСНС службових обов'язків, яке спричинило пожежу в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

"За фактом неналежного виконання посадовцями своїх службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду інтересам окремих громадян та держави, слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", - зазначили в управлінні ДБР, пише Укрінформ.

Перевіряють контроль працівниками ДСНС стану протипожежної безпеки у навчальному закладі Міносвіти. Слідчі ДБР встановлюють коло причетних до пожежі, що сталася на вул. Троїцькій в Одесі і призвела до загибелі 16 людей.

Пожежа у 6-поверховій будівлі коледжу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4 тисячі кв. метрів. Евакуйовано 40 осіб. Виявлено тіла 14 загиблих осіб. Всього внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишається 8 осіб.

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6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу Любові Кочерзі висунуто підозру Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. 11 грудня Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого поліції та прокурора про застосування до керівника закладу запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту терміном 60 діб. Триває генетична експертиза 11 тіл загиблих під час пожежі. На 13 грудня у згорілій будівлі коледжу тривають роботи з розчищення завалів.

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