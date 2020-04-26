Пожар в грузовике Минобороны: назвали имя погибшего

При пожаре погиб старший солдат Юрий Горбик. Фото: ГСЧС

Во Львовской области во время пожара грузовика Министерства обороны погиб старший солдат Юрий Горбик.

При пожаре также серьезные ожоги получил еще один военный, сейчас за его жизнь борются медики. Об этом сообщает пресс-служба "53 ОМБр" в Facebook.

"Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

Горбик служил в 53 ОМБр 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС.

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"Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину", - добавили военные.

Причиной возгорания стало короткое замыкание.

В городе Судовая Вишня Мостиского района Львовской области возле вокзала загорелся грузовой автомобиль ВСУ. Огонь возник на грузовой платформе вокзала в грузовом автомобиле "ЗИЛ-131", который принадлежит Минобороны Украины.