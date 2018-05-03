Пожар в Балаклее: прокуратура открыла дело

Прокуратура начала уголовное производство по факту пожара, который начался на прежнем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает "Интерфакс-Украина".

"Начато производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред) УК Украины. Расследование ведет полиция", - сказал Зубко

Он добавил, что военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.

По состоянию на 20.30 территория арсенала оружия в Балаклее Харьковской области задымленная, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления.

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Ранее сообщалось, что взрывные работы на территории арсенала оружия в Балаклее Харьковской области 3 мая не проводили, причины возгорания еще выясняются.

3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что информация о чрезвычайной ситуации на территории бывшего хранилища в Балаклее поступила около 14:00 – и по тревоге подняли весь личный состав полиции Балаклейского района.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что авиация ГСЧС в 16:50 приступила к тушению пожара в Балаклии по поручению президента.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 17:00, от ГСЧС на месте происшествия работало 37 единиц техники и 150 человек личного состава.

Днем стало известно о новом пожаре на арсенале в Балаклее, неубранные снаряды взрывались – и часть жителей эвакуировалась.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.