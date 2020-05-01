На Закарпатье произошла жуткая авария.

Авария произошла в Мукачево, там автомобиль "Шкода" на скорости врезался в кольцевую развязку на ул. Мира, передают "Чрезвычайные новости".

В авто было два человека - 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка. Травмы девушки оказались несовместимыми с жизнью. Она умерла в карете скорой помощи. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Мукачево. Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии - у него политравма головы и грудной клетки, травмы ног и шок.

В ужасной аварии погибла 20-летняя девушка. Фото: Чрезвычайные новости

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В сети также появилось видео жуткой аварии на Закарпатье.

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