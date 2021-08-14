Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые

Члены "Национального корпуса" устроили схватку с полицией под Офисом президента.

Они жгли дымовые шашки, бросали камни и шины. На месте происшествия слышали взрывы, сообщает "Обозреватель".

В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщил в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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Среди правоохранителей есть раненые.

"Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента. Нацкорпус требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым. У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.