Появилось видео штурма ломбарда, в котором держали заложниц

facebook Одесса: появилось видео штурма кредитного союза, в котором взяли в заложники сотрудниц

Видео спецоперации по спасению сотрудниц финансового учреждения быстрых кредитов опубликовал в Facebook нардеп Антон Геращенко.

"Образцовая работа спецназа Национальной полиции КОРД по освобождению двух сотрудница одесского ломбарда, захваченных сегодня утром в заложницы неадекватным гражданином. Женщинам оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждёт суд, следственный изолятор и длительный срок лишение свободы ", - написал Геращенко.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что открыты уголовные производства по двум статьям уголовного кодекса Украины - захват заложников и разбой.

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В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения. В месте булла введена спецоперация "Гром". Заложниц удерживали в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.