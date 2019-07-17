Появилось видео с места гибели кандидата в нардепы

Кандидата в нардепы Василия Мосякина из Первомайска нашли с простреленной грудью. Фото - Obozrevatel

В сети показали видео с места гибели кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" 56-летнего Василия Мосякина. Кадры с места трагедии опубликовал отдел коммуникации областной полиции.

Тело Мосякина с огнестрельным ранением нашли охранники в боксе предприятия по ул. Гвардейская в городе Первомайск. Мосякин был директором предприятия.

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Все обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи.

Василия Мосякин нашли мертвым 16 июля около 19:30. Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.