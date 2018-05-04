Появилось видео момента масштабного столкновения в Днепре

DAF, груженный металлическими трубами, вылетел на парковку и снес более 10 автомобилей. Фото - Информатор

Сегодня, 4 мая, на улице Космической в ​​Днипре DAF, груженный металлическими трубами, вылетел на парковку АТБ и снес более 10 автомобилей.

Видео момента столкновения опубликовал "Информатор". На нем видно, как грузовик на оживленном перекрестке становится неуправляемым и на большой скорости таранит автомобили.

В результате происшествия погиб водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault.

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Что стало причиной аварии, на данный момент не известно. Количество пострадавших уточняется - это от 3 до 15 человек, по разным данным.

3 мая около 13:45 на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск возле села Ивановка Николаевского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF, микроавтобуса Mazda с десятью военными и рейсового автобуса "Эталон" сообщением Николаев - Очаков, в салоне которого находились 25 пассажиров.