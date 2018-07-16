В сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА Виктором Олефиром. Фото - скриншот

В сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА Виктором Олефиром. На видео есть запись смертельной аварии, в результате которой погибло две женщины. Видео опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола, передает Мукачево.нет.

По его словам, в правом углу в начале видео видно, как Jeep главы района сначала врезается в бордюр справа, а затем его выбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, прогуливающихся по тротуару.

Далее можно увидеть, как Виктор Олефир после ДТП в Ворочево и за минуту до наезда на женщин стал участником еще одного ДТП в Перечине - подрезал ВАЗ шестой модели. Было столкновение - на видео не видно, но если и не задел другую машину, то оставались сантиметра.

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"В третьем эпизоде, уже после ситуации с ВАЗ шестой модели с перекрестка сначала выезжает председатель РГА, а потом и сама "шестерка". По дороге мужчина то останавливается посередине, то снова едет", - пишет Виталий Глагола.

Виктор Олефир в нетрезвом состоянии сбил насмерть двух женщин, одна погибла в реанимации в тот же день, а 15 июля умерла и вторая.