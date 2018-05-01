Появилось видео избиения Мустафы Найема

Показали, как избили Мустафу Найема. Фото: Шарий

В сети было опубликованно новое видео инцидента с избиением народного депутата Мустафы Найема в Киеве.

На видео можно увидеть, как мужчины сначала разговаривают, а потом начинают толкать народного депутата. Ролик появился на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Также видно, что нападавших было пятеро.

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Троих из них уже задержали. Задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. По словам Найема, у него перелом челюсти. Парламентарий заявил, что инцидент не связан с его депутатской деятельностью, и удостоверение нардепа он не предъявлял.