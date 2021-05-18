Появились шокирующие подробности о парне, который прыгнул с моста в Киеве

С моста прыгнул сын супругов, умерших от коронавируса. Фото: Нацполиция.

15-летнего подростка, который прыгнул с моста в Киеве, зовут Денис Родиков. Он оказался сыном многодетных супругов Дианы и Владимира Родиковых, умерших от Covid-19. Кроме Дениса, без родителей остались еще 12 детей.

Парень сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Его разыскивали с самого утра. Несовершеннолетний оставил записку, где написал, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Позже правоохранителям позвонили и сообщили, что 15-летний парень, который исчез на Фастовщине, прыгнул с моста в Киеве.

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Родиковы жили в Макеевке Донецкой области. Занимались бизнесом. Имели детский дом семейного типа. К пяти родных детей взяли под опеку еще восьмерых. Когда на Донбассе началась война, семья переехала к знакомым в Запорожье. 2017 поселились в селе Липовый Скиток Васильковского района Киевской области. Оба умерли от коронавируса. Муж был на аппарате искусственной вентиляции легких. Умер 21 марта. Женщины не стало через неделю. Были поражены 95 процентов легких. За сутки до смерти у нее отказали почки.